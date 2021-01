© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche il Pd vorrebbe privatizzare Atac. La partecipazione di Giovanni Caudo alla manifestazione sul referendum per il sì si commenta da sola. Chi parla di privatizzare un’azienda pubblica non ha a cuore le sorti né dei lavoratori né dei cittadini". Lo scrive in un post su Facebook il capogruppo del M5s del Campidoglio, Giuliano Pacetti. (Rer)