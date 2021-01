I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio Desirèe: sentenza vicina, residenti via dei Lucani, dopo di lei quartiere cambiato - “Dopo la sua morte questo posto è tornato un quartiere tranquillo”. È questo il convincimento dei residenti di via dei Lucani a Roma dove, in una palazzina occupata da spacciatori stranieri, il 19 ottobre 2018, è stata violentata ed uccisa la 16enne Desirèe Mariottini di Cisterna di Latina. A distanza di oltre 2 anni, il cancello che dà accesso alla struttura abbandonata è chiuso da grossi lucchetti; è tinteggiato di bianco e “regge” i messaggi di solidarietà che la gente ha rivolto alla ragazzina barbaramente uccisa dal branco. “È proibito piangere senza imparare"; è la citazione di Pablo Neruda che si legge in un dipinto realizzato sul muro davanti la palazzina. In via dei Lucani, i 500 metri di strada che cominciano da via dei Messapi e finiscono in via dei Liguri, ci sono tante saracinesche abbassate, diventate superfici per graffitari più o meno improvvisati, che hanno trasformato la via in una striscia in cui si mischiano colori che tentano di coprire squallore e stato di abbandono. “Sono 54 anni che vivo in questa zona”, dice un residente di 70 anni. “Dopo il fatto di Desirèe sembrava che volessero spianare tutto e, invece, è rimasto tutto così". Da un lato le palazzine con appartamenti ai piani superiori e locali commerciali al piano terra, dall’altro un muro interrotto solo da cancelli che nascondono cantieri o aree abbandonate. La palazzina del civico 22 era in custodia ad un curatore fallimentare. Oggi, il cancello è serrato con grossi lucchetti, ma fino al 19 ottobre 2018 c’era solamente una catena allargata e che lasciava uno spazio per poter entrare. Lì è passata anche Desirèe che, nonostante fosse appena 16enne, entrò per cercare droga in quello spazio occupato da persone pericolose e molto più grandi di lei. In quattro, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la drogarono e violentarono per ore facendole perdere i sensi e lasciandola morire su una brandina dove è stata ritrovata dagli operatori del 118. Mentre il processo ai quattro stranieri è agli sgoccioli e per loro la pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo, in via dei Lucani, si fanno amare considerazioni. “La vita di quella ragazza, purtroppo, è stato il prezzo da pagare per ritrovare la tranquillità in questa zona”. Dice un altro residente anche lui anziano. Oggi al civico 22 "non si vede entrare più nessuno ma prima era un via vai di sbandati. Chiusero anche il locale al fianco. La notte si riempiva di ubriachi che facevano schiamazzi fino all'alba". Desirèe e il Covid hanno cambiano la faccia al quartiere. "Tanti anni fa queste -indica le serrande abbassate - erano tutte botteghe di artigiani: falegnami, fabbri, calzolai. Poi sono diventati tutti bar e locali per giovani. Dopo il fattaccio molti hanno chiuso, e a quelli superstiti ci ha pensato il Covid. Adesso - dice anche - stanno aprendo uffici di professionisti". Indicando invece il fronte strada con i muri e i cancelli tra cui quello del civico 22 dice: “Su quest'area ci sono stati sempre progetti di riqualificazione. Prima si parlava di piscine o centri sportivi. Se ne avessero realizzato uno, Desirèe non sarebbe morta”. C’è però anche chi dice di aver denunciato invano ciò che accadeva nella struttura occupata. "Siamo qui da tre generazioni – racconta la titolare di una carrozzeria - tutti sapevano cosa accadeva in quello stabile: il via vai degli stranieri, le liti e lo spaccio era sotto gli occhi di tutti. Tutti i giorni facevo denunce alle forze dell'ordine portando anche le foto che testimoniavano non solo l'occupazione ma anche lo spaccio di droga. L'ultima denuncia l'ho presentata il 3 ottobre, pochi giorni prima che Desirèe morisse". Quando poi la tragedia è avvenuta "tutti si sono accorti di quanto era pericolosa la situazione". Anche la titolare dell’azienda punta il dito sulla mancata riqualificazione dell’area. "Ci sono tanti privati e una piccola porzione che appartiene al comune di Roma ma non si riesce a superare lo stallo sulla scelta di quale strada intraprendere per riqualificare. Il comune vuole aree verdi, i privati strutture abitative. Se passasse la linea del Comune, si creerebbero spazi per gli spacciatori. Del resto la palazzina dove è morta Desirèe è chiusa adesso, ma con questo non significa mica che a San Lorenzo non si spaccia più droga”. La titolare di un forno conferma la fine del via vai di spacciatori e malintenzionati ma i problemi, anche se di un tipo inaspettato, non sembrano essere finiti. “Prima c'era tanta gente di colore in giro per la strada e che faceva paura. Noi che apriamo presto la mattina per lavoro ci chiudevamo dentro. Dopo la morte di Desirèe molte cose sono cambiate, soprattutto è cambiato quando hanno cominciato a costruire. Oggi il vero problema è il cattivo odore di vernice che arriva dalle tre carrozzerie che sono vicine l'una all'altra e che - conclude -, in alcuni momenti rendono l'aria irrespirabile”. (segue) (Rer)