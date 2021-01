© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: esplosione nei pressi dell'ambasciata d'Israele a Nuova Delhi - Un’esplosione si è verificata oggi fuori dall’ambasciata di Israele a Nuova Delhi, in India, danneggiando alcune automobili ma non provocando alcun ferito o vittima. La notizia, riportata dai media indiani, è stata confermata dal ministero degli Esteri dello Stato ebraico. “L’incidente è oggetto di un’indagine avviata dalle autorità indiane, che sono in contatto con gli ufficiali israeliani competenti”, ha detto il ministero, ripreso dai media israeliani. “Il ministero degli Esteri è aggiornato con regolarità e ha ordinato di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza”. Secondo la polizia locale l’esplosione è stata provocata da un “ordigno esplosivo improvvisato a intensità molto bassa” che ha distrutto i finestrini di tre automobili vicine. Dopo l’evento il quartiere è stato chiuso e le forze di polizia e gli artificieri si sono recati sul posto. (segue) (Res)