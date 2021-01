© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: attivista Wong si dichiara colpevole di partecipazione ad assemblea non autorizzata - L'attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong si è dichiarato oggi colpevole di aver preso parte a un'assemblea non autorizzata e di aver violato il divieto di coprirsi il volto durante una manifestazione che si è tenuta nell'ottobre del 2019. Wong, che sta già scontando una pena detentiva per altri reati legati alle proteste, è comparso davanti alla Corte dei magistrati orientale insieme all'attivista Koo Sze-yiu. Wong ha ammesso la colpevolezza in relazione alle due accuse, mentre Koo si è dichiarato non colpevole di essersi unito a una protesta non autorizzata. Koo, 74 anni, affetto da un cancro allo stadio avanzato, è stato condannato ieri a quattro mesi di carcere in un altro processo, per vilipendio della bandiera nazionale cinese. (segue) (Res)