- Nepal: Partito comunista, fazione Dahal chiede rinvio convocazione Commissione elettorale - La fazione del Partito comunista del Nepal (Ncp) di Pushpa Kamal Dahal e Madhav Nepal, convocata oggi dalla Commissione elettorale nepalese insieme a quella del primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli, ha chiesto un rinvio della convocazione di qualche giorno, motivando la richiesta con l’assenza da Katmandu dei due dirigenti. La fazione del premier Oli, invece, ha chiesto alla Commissione di accelerare i preparativi in vista delle elezioni della Camera dei rappresentanti, benché la questione dello scioglimento della camera bassa sia all’esame della Corte suprema. La Commissione elettorale non ha riconosciuto come legittima rappresentante del Partito comunista nessuna delle due parti, ma le ha convocate entrambe per discutere delle elezioni e di altre questioni. La Commissione ha negato il riconoscimento il 24 gennaio sostenendo che né l’una né l’altra parte ha seguito le procedure previste dalla legge del 2017 che regola i partiti (Political Parties Act) e dallo statuto dell’Ncp. Secondo l’organismo elettorale, i copresidenti del Partito restano Oli e Dahal da un punto di vista legale, anche se in contrasto politico. La crisi interna al Partito comunista si trascina da mesi e ha coinvolto il governo e altre istituzioni. (Res)