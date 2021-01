I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: dati Johns Hopkins University, Messico terzo paese al mondo per numero assoluto decessi - Il Messico ha superato l'India ed è ora è terzo nella classifica del numero assoluto di morti per nuovo coronavirus, dopo Stati Uniti e Brasile. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University (Jhu), l'istituto che che da mesi censisce le principali variabili della pandemia. Negli Stati Uniti si contano 433.206 morti, contro i 221.547 del Brasile e i 155.145 del Messico, mentre l'India denuncia un totale di 154.010 decessi. I dati della Jhu, che in gran parte coincidono con quelli resi noti dai governi nazionali, sono leggermente differenti rispetto a quelli pubblicati oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui il paese nordamericano ha un numero di vittime pari a 153.639, inferiore - seppur di poco - ai 154.010 dell'India. (segue) (Res)