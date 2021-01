I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: agli arresti leader dell'opposizione Efrain Alegre - Le autorità giudiziarie del Paraguay hanno ordinato l'arresto del presidente del Partito Liberale Radicale Autentico (Plra) e leader dell'opposizione, Efrain Alegre, con l'accusa di malversazione di fondi della campagna per le elezioni presidenziali del 2018. Alegre, riporta il quotidiano "Abc", ha denunciato una persecuzione politica nei suoi confronti messa in atto dal partito di governo, ed in particolare dell'ex presidente Horacio Cartes e dal procuratore generale Sandra Quinonez, e ha affermato che il presidente Mario Abdo Benitez "si è inginocchiato alla mafia che governa il paese". (segue) (Res)