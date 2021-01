I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Covid, centinaia di persone in fila per ricaricare bombole ossigeno - Oltre 200 persone, nella città peruviana di Callao, nell’ovest del paese, sono in fila davanti all’impresa Criogas per ricaricare le bombole di ossigeno da destinare a parenti o amici colpiti dalla Covid-19. Lo documenta l’emittente “Rpp”, secondo cui molte di loro erano sul posto già da mercoledì e hanno passato la notte fuori dalla struttura. Secondo quanto riporta l’emittente sul luogo sono presenti due pattuglie di polizia per garantire l’ordine. L'impresa aveva sospeso le vendite nella giornata di ieri, denunciando minacce e mancanza di sicurezza. Stando a quanto dichiarato dai gestori, inoltre, alcune persone farebbero la fila per ricaricare le bombole e rivendere l'ossigeno a un prezzo più alto. (Res)