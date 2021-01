Governo: Salvini, centrodestra disponibile a collaborare su Recovery, Piano vaccini e ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "ha confermato al presidente della Repubblica piena disponibilità a collaborare per tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare gli interessi degli italiani, come peraltro fatto fino ad oggi e in modo spesso decisivo, a partire da un efficace utilizzo dei fondi del Recovery, dal Piano vaccini fino ai ristori e ai rimborsi per famiglie e imprese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a nome della delegazione unitaria del centrodestra, al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Rin)