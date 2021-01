Governo: centrodestra esclude appoggio a stessa maggioranza e chiede nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i componenti della delegazione del centrodestra hanno "escluso la possibilità di qualsiasi appoggio alla riedizione della stessa maggioranza, che sta tenendo in ostaggio il Paese da settimane e che sarebbe ancor più debole qualora fosse garantita da singoli voltagabbana". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a nome della delegazione unitaria del centrodestra, al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Tutti i componenti si sono riservati, ove non si andasse ad elezioni, di valutare con il massimo rispetto ogni decisione che spetta costituzionalmente al capo dello Stato all'esito delle consultazioni in corso", ha aggiunto. Al presidente della Repubblica il centrodestra ha confermato "la richiesta di un'ipotesi di scioglimento delle Camere e il ricorso alle elezioni" per arrivare in breve tempo ad un "governo con un programma comune condiviso dagli elettori" al fine " di affrontare i gravi problemi della nazione".Nella giornata di ieri il leader di Italia viva, Matteo Renzi, si è reso protagonista di un nuovo scompiglio nelle acque già agitate dell'ex maggioranza di governo. Dopo aver dichiarato e fatto dichiarare ai suoi che "nessun veto" sarebbe stato posto ad un reincarico a Giuseppe Conte, le sue parole invece hanno lasciato trapelare una chiusura ad ogni possibilità di ricucitura tra il premier dimissionario e i partiti che continuano a sostenerlo, da un lato e il leader di Italia viva, dall’altro. In mattinata il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, ha dichiarato che il partito non ha "preclusioni nei confronti di Conte. Se parliamo di programmi e contenuti, per il bene del Paese, siamo pronti a governo di legislatura". Ribadendo, di fatto, l'ipotesi di un governo istituzionale che sarebbe "subordinata al fallimento del tentativo di formare un governo all'interno della stessa maggioranza". (Rin)