Covid: forte impatto su Terzo settore, Fondazione Cariplo lancia bando

- Il Terzo Settore soffre le conseguenze delle pandemia. Nel 2020, le perdite per il comparto sarebbero oltre un miliardo di euro. A subirle sono le migliaia di organizzazioni non profit; molte rischiano di non sopravvivere. Si stima una riduzione di circa il 27 per cento del fatturato medio annuo del triennio. Gli effetti ricadrebbero anche sugli addetti che lavorano in quest’ambito: circa un quarto (57.000) dei posti di lavoro del settore può essere a rischio. In difficoltà sarebbero anche i beneficiari dei servizi e le loro famiglie che si potrebbero trovare senza strutture a cui rivolgersi. Insomma, una perdita per l’intera comunità. Si tratta infatti di organizzazioni che nella maggior parte dei casi si prendono cura delle persone più fragili o, con le loro attività, animano i luoghi della cultura. I risultati dello studio sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza on line. La Fondazione Cariplo - grazie collaborazione dell’Istat - ha prodotto una stima degli impatti della pandemia sugli Enti di Terzo Settore (Ets) lombardi. Per farlo ha utilizzato le informazioni fornite direttamente dagli enti in occasione della presentazione delle loro richieste di contributo sul bando Lets go!, promosso, già nel mese di giugno del 2020, da Fondazione Cariplo in collaborazione con Fondazione Vismara e con il sistema delle fondazioni di comunità. L’analisi realizzata nei mesi scorsi che ha dato origine ad una pubblicazione inserita nella collana dei Quaderni dell’Osservatorio di Fondazione Cariplo dal titolo “L’impatto del Covid-19 sugli enti di terzo settore. Prime stime sui dati delle candidature al bando Lets go!”. Le stime riguardano un aggregato costituito da oltre 33.000 Ets (rispetto agli 87.000 operativi in Lombardia e Piemonte) che occupano oltre 200.000 addetti (sui 260.000 del territorio considerato). (segue) (Ren)