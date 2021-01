Covid: forte impatto su Terzo settore, Fondazione Cariplo lancia bando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il contributo metodologico dell’ Istat è stato possibile ridurre le distorsioni statistiche e dunque ottenere una serie di utili indicazioni circa lo stato di salute del Terzo Settore Lombardo. Le analisi mostrano come, già nel trimestre marzo-maggio 2020, gli Ets abbiano registrato un peggioramento medio di oltre 11.000 euro nella differenza tra ricavi e costi. Per l’insieme delle organizzazioni analizzate, la perdita complessiva del trimestre è pari a circa un miliardo di euro, con un peggioramento di oltre 375 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019. Se questo è il peggioramento che gli enti hanno effettivamente sperimentato, ancora più preoccupanti sono le previsioni degli enti sull’intero 2020. I proventi annui hanno registrato un aumento tendenziale nel triennio 2017-2019, passando da una media di circa 348 mila euro a circa 382 mila euro. Se il trend fosse proseguito, nel 2020 gli enti avrebbero sfiorato incassi medi pari a 400 mila euro. La previsione per il 2020 si ferma invece a circa 301 mila euro, con un peggioramento stimato di circa 98 mila euro rispetto alle attese pre-crisi. In valore assoluto, per l’intero settore, la riduzione dei proventi rispetto alla media all’attesa pre-crisi è stimabile in circa 3,3 miliardi di euro. In termini percentuali, la riduzione stimata rappresenta all’incirca il 27 per cento del fatturato medio annuo del triennio. Passando alle previsioni rispetto al risultato di fine anno, gli enti in perdita sarebbero circa due terzi (erano poco meno di un terzo del totale nel triennio 2017-2019). In particolare, il risultato netto di esercizio era in media positivo e pari a circa 5 mila euro nel triennio 2017-2019. Per il 2020, invece, si prevede una perdita media per organizzazione di circa 30 mila euro; in valore assoluto, per l’intero settore, la perdita complessiva è stimabile in circa 1 miliardo di euro. (segue) (Ren)