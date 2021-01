Covid: forte impatto su Terzo settore, Fondazione Cariplo lancia bando (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite previste per il 2020 rappresentano all’incirca l’8,2 per cento del patrimonio netto complessivamente accumulato dagli enti a fine 2019. Gli Ets hanno attuato diverse strategie per fare fronte alla crisi, sia attive (nuovi investimenti, riconversione della produzione, rimodulazione dei servizi, accelerazione della trasformazione digitale) che passive (cassa integrazione, richiesta di misure di sostegno, ecc.). Ciononostante, le stime fanno supporre l’esistenza di un rischio elevato per la continuità operativa di alcuni Ets: stimiamo infatti che circa un quarto (57.000) dei posti di lavoro del settore possa essere a rischio, in particolare per gli enti le cui attività non erano ancora riprese a fine giugno (alcuni dei quali si trovano nuovamente fermi a causa dei blocchi legati alla seconda ondata della pandemia). L’interruzione o la riduzione delle attività degli Ets non potrà non avere ripercussioni anche sui loro utenti. Mentre è quasi impossibile calcolare quanti servizi siano a rischio di interruzione e quanti utenti saranno danneggiati da queste interruzioni, non è difficile immaginare che le ripercussioni più gravi saranno quelle che interesseranno le fasce più deboli della popolazione. Proprio per cercare di contenere i danni inflitti alle fasce più deboli, la Fondazione Cariplo, insieme alla Fondazione Vismara e al sistema delle fondazioni di comunità lombarde e del Verbano ha emanato il bando Lets go! Il bando mira ad aiutare gli Ets lombardi durante la pandemia per consentire loro di continuare a sostenere i cittadini più deboli, la cultura e l’ambiente durante questo periodo difficile. (segue) (Ren)