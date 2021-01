Covid: forte impatto su Terzo settore, Fondazione Cariplo lancia bando (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando è stato destinato agli oltre 7.000 Ets che, tra il 2010 e il 2020, hanno beneficiato di almeno un contributo degli enti promotori. Le risorse complessivamente erogate a fondo perduto ai 393 destinatari (su quasi 1.400 richiedenti) attivi nei settori dell’ambiente, della cultura e dei servizi alla persona ammontano ad oltre 15,5 milioni di euro, con contributi medi pari a circa 40.000 euro (il 65 per cento del richiesto). Tenendo conto della gravità della situazione, le risorse stanziate sono state messe tempestivamente a disposizione degli enti, tanto che l’intero processo di selezione delle richieste di contributo si è svolto in meno di 90 giorni (dalla presentazione delle richieste alla delibera delle erogazioni) e a dicembre 2020 erano stati liquidati quasi 12 milioni di euro a titolo di anticipazione. Un sollievo significativo, considerando che le attività per le quali è stato richiesto il sostegno pesano per oltre il 42 per cento sul bilancio economico degli enti, e vi sono direttamente impegnate 12.700 persone retribuite e più di 8.600 volontari. Le 393 organizzazioni sostenute sono, per oltre il 60 per cento, attive nel settore dei servizi alla persona, in primis servizi per l’infanzia e legati alla gestione delle strutture comunitarie e residenziali per persone anziane o con disabilità; il 30 per cento afferisce al settore culturale e in particolare svolge attività formative ed educative, di produzione di spettacoli artistici, gestione di sale cinematografiche per lo più collocate in aree decentrate e periferiche; infine, il 20 per cento opera delle organizzazioni opera nell’ambito ambientale e nel sostentamento di attività formative ed educative rivolte ai ragazzi e alla cittadinanza, come pure di iniziative di cura e di sensibilizzazione per proteggere gli habitat a rischio. (segue) (Ren)