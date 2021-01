Covid: forte impatto su Terzo settore, Fondazione Cariplo lancia bando (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo, ha dichiarato: “La ricerca realizzata con Istat ci restituisce la fotografia di un’infrastruttura in pericolo: il sistema di legami, di attività e di servizi generati dal Terzo Settore per le persone e le comunità ha subito un duro colpo e rischia di non sopravvivere. Le iniziative del Terzo Settore in campo ambientale, in ambito culturale e nei servizi alla persona sono cruciali per la tenuta del nostro Paese e il loro indebolimento è una minaccia sociale ed economica per tutti. Per questo dobbiamo reagire insieme: sostenendo i soggetti che operano sul territorio e cercando di conoscere sempre meglio la realtà per intervenire in modo efficace”. Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat, ha aggiunto: “Si tratta di una ricerca statistica interessante. Il nostro Istituto ha collaborato volentieri affinché questo lavoro avesse la solidità scientifica e metodologica per essere uno strumento utile per la conoscenza degli effetti della pandemia in un settore che svolge un ruolo cruciale nel Paese”. (Ren)