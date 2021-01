Polonia: Covid, a febbraio Moderna invierà 100 mila dosi di vaccino in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società farmaceutica Moderna ha informato la Polonia che riceverà il 25 per cento in meno di dosi di vaccino contro il coronavirus a febbraio. Lo rende noto all'agenzia di stampa "Pap" il presidente dell'Agenzia per le riserve materiali (Arm), Michal Kuczmierowski. Questo significa che Varsavia otterrà 300 mila dosi invece di 400 mila. "Siamo stati informati che Moderna ridurrà le consegne di vaccini a febbraio del 25 per cento", ha detto Kuczmierowski, e questo indurrà alla "necessità di verificare il cronoprogramma delle vaccinazioni e ci pone in una situazione molto scomoda". "Di certo tutte le persone che hanno già ricevuto la prima dose avranno accesso alla seconda. Negli altri casi ridurremo il ritmo delle vaccinazioni. Nei prossimi giorni saranno comunicati i cambiamenti", ha continuato il presidente dell'Arm, precisando che inconvenienti analoghi stanno avvenendo anche altrove in Unione europea. (segue) (Vap)