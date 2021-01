Polonia: Covid, a febbraio Moderna invierà 100 mila dosi di vaccino in meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una situazione "che non accettiamo e che non capiamo", ha detto Kuczmierowski, ricordando come Moderna avrebbe dovuto inviare in totale alla Polonia 840 mila dosi nel primo trimestre del 2021. "La compagnia giura che lo farà entro al fine del trimestre", ma questo vuol dire che a marzo dovrà aumentare il ritmo o la quantità delle consegne. Il presidente dell'Arm ha detto a "Pap" che una protesta può essere diretta alla Commissione europea, che è la contraente dell'accordo con la società. (Vap)