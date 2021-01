Regno Unito: ritirata offerta per ruolo di consigliere sicurezza nazionale a David Frost

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha ritirato l'offerta per il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale presentata a David Frost, ex capo negoziatore britannico per la Brexit. La nomina di Frost al ruolo aveva generato malumori all'interno del Partito conservatore, prevalentemente a causa della sua "mancanza di competenza sul tema". Il primo ministro Boris Johnson aveva scelto di sostituire Ollie Robbins, consigliere con una lunga carriera alle spalle nella pubblica amministrazione, a causa delle sue supposte opinioni pro Ue, per sostituirlo appunto con Frost, visto da molti a Whitehall come il fautore del "successo" dell'ottenimento di un accordo commerciale post Brexit con l'Unione europea. Frost verrà ora destinato ad un ruolo di "rappresentante per le politiche internazionali e la Brexit", un lavoro che diversi osservatori giudicano essere stato "creato appositamente per lui". (Rel)