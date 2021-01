Sicurezza: Guerini, congratulazioni a Carabinieri e magistratura per arresto di un pericoloso latitante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha espresso in una nota le proprie congratulazioni "all'Arma dei Carabinieri e alla magistratura per l'arresto di un latitante, inserito nella lista dei 100 più pericolosi d'Italia", dopo la cattura del latitante Domenico Cracolici da parte degli uomini del Comando provinciale di Vibo Valentia e del personale dello squadrone eliportato cacciatori Carabinieri "Calabria". "Il lavoro che i Carabinieri e le forze dell'ordine svolgono tutti i giorni, in maniera silenziosa e con sacrificio al servizio del Paese e dei cittadini è davvero straordinario", ha concluso Guerini.(Res)