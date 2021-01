© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Travolto dalle polemiche per il caso Wirecard, il presidente dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin), Felix Hufeld, ha annunciato le dimissioni dall'incarico, che esercitava dal 2015. Come reso noto dal ministero delle Finanze tedesco, la decisione è sta assunta da Hufeld “di comune accordo” al termine di un colloquio con il titolare del dicastero, Olaf Scholz. (Geb)