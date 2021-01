Napoli: de Magistris e Clemete, rinnovato accordo con Emergency

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha visitato, con l'assessora al patrimonio Alessandra Clemente, l'ambulatorio di Emergency nel quartiere di Ponticelli, rinnovando per altri cinque anni l'accordo che concede in comodato d'uso i locali comunali che lo ospitano. "L'amministrazione comunale, nell'ambito dei suoi obiettivi istituzionali, in accordo con la Consulta di Audit presieduta da Paolo Maddalena, assegna al proprio patrimonio pubblico un ruolo particolarmente strategico, dove la messa a reddito è misurabile anche in base alla redditività sociale, ovvero ai servizi di pubblica utilità rivolti alla comunità, realizzati tramite attività condivise e realizzate sinergicamente negli spazi". Lo dichiarano il sindaco e le assessore Clemente e Menna, responsabili della progettualità negli ambiti delle deleghe al patrimonio e alla salute. "In tale ottica - proseguono - e considerata l'emergenza da Covid-19 che sta colpendo il nostro Paese, abbiamo voluto rinnovare la disponibilità di alcuni locali di proprietà comunale nel quartiere di Ponticelli, per realizzare ogni iniziativa idonea a prevenire fenomeni di indigenza e disagio sociale, nonché per decongestionare le strutture sanitarie dall'affluenza dei cittadini bisognosi di assistenza medica. Questa mattina, nell'immobile comunale di via Pacioli 95, è stato presentato l'accordo di collaborazione con l'Associazione Emergency, attraverso il quale il Comune di Napoli mette a disposizione i propri locali per la continuazione di un Poliambulatorio di medicina generale che dà assistenza sanitaria gratuita ai migranti e alle persone in stato di bisogno sia della città di Napoli che dei Comuni limitrofi. Un protocollo fortemente voluto in primis dagli abitanti del quartiere e da chi ha avuto riscontro ai propri bisogni dalle attività della struttura". (segue) (Ren)