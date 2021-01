Recovery: Treu (Cnel), opportunità unica per Italia e per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo cercato come Cnel di contribuire all'identificazione di soluzioni a temi sempre più importanti, promuovendo un dibattito aperto - nonostante le differenze tra le parti - e proposte condivise da sottoporre alle istituzioni. Così il presidente del Cnel Tiziano Treu, intervenuto oggi al webinar "Investimenti e lavoro nel Piano Next Generation Eu" organizzato dal Consiglio e dall'Università Cattolica. "Si tratta di un'opportunità eccezionale che capita una volta nella vita: con questo piano abbiamo un enorme indirizzo su obiettivi di trasformazione vera e propria, che andranno a modificare i parametri di sviluppo verso obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale", ha detto, parlando di un'opportunità unica per l'Italia e anche per l'Europa che "ha dato un importante segnale di solidarietà puntando molto sul nostro paese". Bisognerà impegnarsi, ha continuato, per meritare questa fiducia. (Ems)