Sociale: Pd Lazio-Civica Zingaretti, presentata mozione sostegno comunità Capodarco

- "Un appello comune per la difesa della comunità Capodarco e dell'intera esperienza che ne è nata sul territorio, un presidio fondamentale sociale e sanitario che con questa mozione vogliamo riconoscere e salvaguardare, soprattutto alla luce della pandemia e dei suoi effetti". Lo dichiarano in una nota la presidente commissione lavoro del consiglio regionale e prima firmataria Eleonora Mattia, le consigliere regionali Marta Bonafoni e Marta Leonori e il consigliere Emiliano Minnucci. "La comunità Capodarco ha offerto in questi anni di attività servizi essenziali a bisogni particolari di molti cittadini, rappresentando un'insostituibile rete di supporto per i pazienti e le loro famiglie. Parliamo di situazioni complesse che con l'emergenza sanitaria si sono acuite e che rischiano di non trovare più un punto di riferimento consolidato sul territorio - spiegano -. C'è poi una forte preoccupazione per la tutela occupazionale delle oltre 150 persone che lavorano all'interno delle strutture della comunità, lavoratori e lavoratrici altamente qualificati ai quali si aggiungono il personale della sede di Grottaferrata, con ulteriori 50 operatori e operatrici socio-sanitari impegnati in progetti di inclusione e agricoltura sociale o il personale della Capodarco formazione e servizi e in generale tutti i protagonisti della Fondazione 'prima del dopo'". (segue) (Com)