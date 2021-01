Governo: Rosato (Iv), senza accordo con maggioranza su contenuti si apre nuovo scenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna evitare la fantapolitica. Noi abbiamo raccolto l'invito di Mattarella, abbiamo dato il nostro contributo e se non sarà possibile trovare dentro la vecchia maggioranza un perimetro di contenuti per governare il Paese allora si apre un nuovo scenario". Lo ha detto il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, a MediasetTgcom24, parlando della crisi di governo. "Per tentare di mettere insieme la maggioranza bisogna affrontare i temi sulla crisi economica, sanitaria e quella generata dalla scuola. Vogliamo risposte su questo, sul Recovery fund. Se è definito il perimetro della maggioranza e su questi temi si trova sintonia nella maggioranza, allora si può far nascere un governo più solido", ha spiegato. Rosato ha poi ribadito che Iv non ha messo veti sul nome di Conte, ma che al contrario sia stato lo stesso presidente del Consiglio a mettere il veto su Renzi.(Rin)