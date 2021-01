Recovery: Treu (Cnel), solo mobilitando energie inespresse andremo verso obiettivi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle linee guida europee ci sono tre punti trasversali, che vanno oltre le specifiche missioni: la questione giovanile, la parità di genere e il Sud. Così il presidente del Cnel Tiziano Treu, intervenuto oggi al webinar "Investimenti e lavoro nel Piano Next Generation Eu" organizzato dal Consiglio e dall'Università Cattolica. "L'inserimento di queste indicazioni come assi strategiche del Piano è una novità anche sul fronte politico, che indica tre ferite in cui le energie del paese non sono ancora utilizzate a sufficienza nonostante la grande rilevanza: solo mobilitando energie ancora inespresse possiamo andare nella direzione degli obiettivi europei", ha detto. (Ems)