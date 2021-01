Cina: giustiziato per tangenti e bigamia l'ex banchiere di Huarong Lai Xiaomin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha giustiziato oggi Lai Xiaomin, banchiere ed ex presidente di Huarong, società finanziaria di gestione patrimoniale di proprietà statale della Cina, accusato di bigamia e di aver intascato tangenti per un valore di circa 277 milioni di dollari. Lo riferisce l'emittente statale cinese "Cctv". Lai è stato condannato a morte da un tribunale nella città settentrionale di Tientsin. "La quantità di tangenti ricevute da Lai era estremamente elevata, le circostanze del crimine e l'impatto sociale delle proprie azioni erano particolarmente gravi", ha riferito "Cctv" citando la Corte suprema del popolo cinese, che ha riesaminato e approvato l'ordine di esecuzione. Non si precisa come Lai sia stato giustiziato, ma viene riferito che gli è stato permesso di incontrare i parenti stretti prima della morte. (segue) (Cip)