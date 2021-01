Cina: giustiziato per tangenti e bigamia l'ex banchiere di Huarong Lai Xiaomin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tribunali cinesi hanno un tasso di condanne superiore al 99 per cento ed è estremamente raro che una condanna a morte venga annullata. Il numero di esecuzioni eseguite ogni anno è considerato segreto di stato. Il gruppo per i diritti umani Amnesty International stima che la Cina sia il primo carnefice a livello mondiale, con migliaia di giustiziati e condannati a morte ogni anno. Lai è stato giudicato colpevole e condannato all'inizio di questo mese. È stato ritenuto colpevole di aver ricevuto un totale di 1,79 miliardi di yuan (circa 277 milioni di dollari) in tangenti tra il 2008 e il 2018. È quanto emerge dalla sentenza annunciato il 5 gennaio dal secondo Tribunale intermedio del popolo della città di Tientsin. Huarong China è una delle quattro grandi società di gestione patrimoniale statale della Repubblica popolare. Nella sua dichiarazione, il tribunale ha spiegato che Lai "è un soggetto fuorilegge ed estremamente avido". La corte ha osservato che la maggior parte dell'attività in questione si è svolta dopo la 18ma Assemblea nazionale del Partito comunista alla fine del 2012, riferendosi alla vasta campagna anti-corruzione dell'allora futuro presidente Xi Jinping, campagna divenuta un tratto distintivo del suo primo mandato presidenziale. (segue) (Cip)