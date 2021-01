Cina: giustiziato per tangenti e bigamia l'ex banchiere di Huarong Lai Xiaomin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la corte di Tientsin, "il danno sociale è enorme, i crimini estremamente gravi e Lai dovrebbe essere severamente punito secondo la legge". Il tribunale ha stabilito inoltre che i frutti della corruzione di Lai dovranno essere recuperati e consegnati alla Tesoreria dello Stato. I beni ottenuti dalla corruzione devono inoltre essere confiscati e restituiti secondo la legge. Sulla testa di Lai pendono gravi sanzioni come la richiesta di tangenti da parte di terzi e assistenza per il miglioramento della posizione di terze parti; secondo il tribunale, Lai ha anche utilizzato la sua autorità dirigenziale di un'impresa finanziaria di proprietà statale per portare avanti progetti aziendali in violazione delle normative, perseguire interessi illegittimi e mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità finanziaria della Nazione. La corte ha deliberato che, sebbene Lai Xiaomin abbia fornito informazioni vere sui crimini compiuti, i fatti, la natura, le circostanze e il danno arrecato alla società sono stati valutati eccessivi per poter concedere indulgenza. (Cip)