Bielorussia: Tikhanovskaja partecipa a riunione del Triangolo di Lublino

- La leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaja ha partecipato all'incontro dei ministri degli Esteri del Triangolo di Lublino (Lituania, Polonia, Ucraina). Lo ha riferito il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, affermando che le parti vorrebbero che la Bielorussia si unisse al formato in futuro. "Oggi, Svetlana Tikhanovskaja si è unita alla nostra riunione. La abbiamo ascoltata, abbiamo ascoltato la sua visione della situazione in Bielorussia, le sue aspettative dalla comunità internazionale e discusso della situazione in un Paese vicino a cui non siamo indifferenti", ha detto Kuleba durante un briefing con la stampa. Secondo Kuleba, senza la Bielorussia, il formato negoziale del Triangolo di Lublino è un po’ incompleto, quindi i suoi partecipanti vorrebbero vedere Minsk parteciparvi. “Vorremmo che una Bielorussia democratica alla fine si unisse e trasformasse il Triangolo di Lublino in un Quartetto di Lublino. Ma questo momento non è ancora giunto. Allo stesso tempo, comprendiamo tutti che la situazione in Bielorussia ha un impatto non solo sulle relazioni bilaterali di questo Paese con i suoi vicini, ma sulla situazione nella regione nel suo insieme. Pertanto, oggi la conversazione con Tikhanovskaja si è svolta in un formato regionale", ha aggiunto Kuleba. (Rum)