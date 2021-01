Energia: polacca Pkn Orlen collabora con canadese Northland Power per parco eolico nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen ha deciso di collaborare con la canadese Northland Power per la costruzione di un parco eolico nel Mar Baltico. Lo si legge in un comunicato della società di oggi. "La partnership avrà la responsabilità di preparare, sviluppare e operare un parco eolico con una potenza fino a 1,2 gigawatt", si legge nella nota. Northland Power avrà il 49 per cento dell'iniziativa, che comincerà nel 2023 e dovrebbe operare dal 2026. "Combinando la nostra esperienza locale con quella globale in materia di eolico di Northland Power, saremo ben piazzati per uno sviluppo tempestivo ed efficace del progetto", ha commentato il presidente di Pkn Orlen, Daniel Obajtek. "Siamo contenti di aver trovato un partner il cui modello di business e la cui visione per la transizione energetica sono in linea con i piani di lungo termine di Orlen", ha continuato Obajtek. L'investimento previsto da parte della società canadese è di circa 290 milioni di zloty (oltre 64 milioni di euro). (Vap)