Farnesina: nasce il "Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna"

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il Presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, hanno firmato oggi un'intesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione denominata "Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna" diretta al comparto automotive e ai settori collegati in 26 Paesi prioritari, che si svolgerà in occasione del Gran Premio Formula 1 di Imola del 18 aprile prossimo. Partner dell'iniziativa saranno, oltre al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia Romagna, anche l'Ice e l'Agenzia di promozione regionale (APT Servizi). Dopo il lancio al GP F1 di aprile, l'iniziativa sarà ripetuta in occasione degli altri appuntamenti della stagione motoristica della Regione Emilia-Romagna: Moto GP, Mondiale Superbike di Misano Adriatico e "Motor Valley Fest". Nel commentare l'intesa, il Ministro Di Maio ha sottolineato che "l'accordo inaugura un'inedita sinergia tra istituzioni, a livello nazionale e regionale, per il rilancio dell'export. Il nostro obiettivo è quello di potenziare, nell'ambito di un evento di altissimo richiamo internazionale, l'immagine e la competitività dei prodotti e delle tecnologie italiane, attraverso il connubio tra sport e turismo, tra passione per i motori, creatività, bellezza e territorio". A sua volta, il presidente Bonaccini ha commentato, a margine della firma: "Lo sport può diventare protagonista di ripresa e rinascita del territorio. L'Emilia-Romagna crede in questa opportunità, che diventa volano anche per l'economia". (segue) (Com)