Farnesina: nasce il "Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna" (2)

- Il settore dell'automotive, trainante per il comparto della tecnologia, dell'innovazione e della manifattura italiana, ha registrato nel 2019 un fatturato di quasi 50 miliardi di euro e un export di oltre 21 miliardi. Solo in Emilia-Romagna, con la Motor Valley e i suoi marchi iconici (Ferrari, Ducati e Maserati) conta oltre 16mila imprese con più di 66mila addetti. L'iniziativa si collega idealmente al prossimo lancio della campagna straordinaria di comunicazione promossa dalla Farnesina fra le misure del "Patto per l'Export", un programma dedicato al sostegno all'internazionalizzazione dei settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria globale. (Com)