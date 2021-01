Cina: l'ex banchiere Huarong Lai Xiaomin giustiziato per tangenti e bigamia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha giustiziato oggi Lai Xiaomin, banchiere ed ex presidente di Huarong, società finanziaria di gestione patrimoniale di proprietà statale della Cina, accusato di bigamia e di aver intascato tangenti per un valore di circa 277 milioni di dollari. Lo riferisce l'emittente statale cinese "Cctv". Lai è stato condannato a morte da un tribunale nella città settentrionale di Tientsin. "La quantità di tangenti ricevute da Lai era estremamente elevata, le circostanze del crimine e l'impatto sociale delle proprie azioni erano particolarmente gravi", ha riferito "Cctv" citando la Corte suprema del popolo cinese, che ha riesaminato e approvato l'ordine di esecuzione. Non si precisa come Lai sia stato giustiziato, ma viene riferito che gli è stato permesso di incontrare i parenti stretti prima della morte.I tribunali cinesi hanno un tasso di condanne superiore al 99 per cento ed è estremamente raro che una condanna a morte venga annullata. Il numero di esecuzioni eseguite ogni anno è considerato segreto di stato. Il gruppo per i diritti umani Amnesty International stima che la Cina sia il primo carnefice a livello mondiale, con migliaia di giustiziati e condannati a morte ogni anno. Lai è stato giudicato colpevole e condannato all'inizio di questo mese. È stato ritenuto colpevole di aver ricevuto un totale di 1,79 miliardi di yuan (circa 277 milioni di dollari) in tangenti tra il 2008 e il 2018. È quanto emerge dalla sentenza annunciato il 5 gennaio dal secondo Tribunale intermedio del popolo della città di Tientsin. Huarong China è una delle quattro grandi società di gestione patrimoniale statale della Repubblica popolare. Nella sua dichiarazione, il tribunale ha spiegato che Lai "è un soggetto fuorilegge ed estremamente avido". La corte ha osservato che la maggior parte dell'attività in questione si è svolta dopo la 18ma Assemblea nazionale del Partito comunista alla fine del 2012, riferendosi alla vasta campagna anti-corruzione dell'allora futuro presidente Xi Jinping, campagna divenuta un tratto distintivo del suo primo mandato presidenziale.Secondo la corte di Tientsin, "il danno sociale è enorme, i crimini estremamente gravi e Lai dovrebbe essere severamente punito secondo la legge". Il tribunale ha stabilito inoltre che i frutti della corruzione di Lai dovranno essere recuperati e consegnati alla Tesoreria dello Stato. I beni ottenuti dalla corruzione devono inoltre essere confiscati e restituiti secondo la legge. Sulla testa di Lai pendono gravi sanzioni come la richiesta di tangenti da parte di terzi e assistenza per il miglioramento della posizione di terze parti; secondo il tribunale, Lai ha anche utilizzato la sua autorità dirigenziale di un'impresa finanziaria di proprietà statale per portare avanti progetti aziendali in violazione delle normative, perseguire interessi illegittimi e mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità finanziaria della Nazione. La corte ha deliberato che, sebbene Lai Xiaomin abbia fornito informazioni vere sui crimini compiuti, i fatti, la natura, le circostanze e il danno arrecato alla società sono stati valutati eccessivi per poter concedere indulgenza. (Cip)