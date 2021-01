Abruzzo: Anci, riunione dei Sindaci per definire procedure per l'erogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattinata importante quella trascorsa insieme ai colleghi sindaci del Cratere abruzzese, al Direttore USR Dott. Rivera ed al Commissario Legnini, intervenuto in videoconferenza, per discutere delle problematiche che hanno interessato i nostri Comuni nella seconda decade del mese di gennaio 2017, per via dei terribili eventi meteorologici che hanno arrecato danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività produttive ed economiche. Lo sostiene Gianguido D'Alberto presidente di Anci Abruzzo ma anche sindaco della città di Teramo. "Grazie all'azione propositiva dell'Anci Abruzzo - ha spiegato - siamo riusciti ad inserire nel Decreto Rilancio un'importante comma che consentirà ai Comuni del Cratere del Sisma Centro Italia, di poter contare su uno stanziamento che consentirà di dare risposte certe alle molteplici problematiche rimaste ferme per troppi anni. Sono state affrontate le questioni relative alle tempistiche, alle categorie da indennizzare, all'ottimizzazione delle procedure che consentiranno di dare risposte in termini di sicurezza, connettività e, soprattutto, semplicità. Si avvia a soluzione un altro aspetto della Ricostruzione con la predisposizione di un vademecum per l'inoltro delle richieste che avverranno entro il 30 marzo 2021 in applicazione dell' Ordinanza del Commissario alla Ricostruzione n. 111. Continuiamo a lavorare come Sindaci in totale unità e sinergia tra noi e con le Istituzioni, la chiave di volta per arrivare all'obbiettivo di dare ai nostri concittadini le risposte che attendono". (Gru)