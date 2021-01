Afghanistan: deputato, Turchia, Pakistan e Iran siano più coinvolti in colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un deputato afgano ha fatto appello a un maggiore coinvolgimento di Stati regionali come Turchia, Pakistan e Iran nei colloqui di pace in corso tra il governo dell'Afghanistan e i talebani, allo scopo di stabilire una pace più duratura nel Paese. Nei colloqui intra-afgani paesi regionali come Turchia, Pakistan e Iran, e altri coinvolti potrebbero “avere molto da dire”, ha detto Hamiduddin Yoldash, della provincia nord-orientale di Takhar, parlando a un evento in videoconferenza organizzato dal Centro strategico per la ricerca strategica sull’Asia Meridionale (Gasam) di Istanbul. Il deputato, ripreso dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, ha sottolineato la necessità che i paesi regionali collaborino ai colloqui di pace, affermando in particolare che “senza che il Pakistan lo voglia, la pace non potrà mai arrivare in Afghanistan”. Tuttavia, “l’inimicizia dei due paesi fratelli (Pakistan e Afghanistan) e la loro lotta l’uno contro l’altro potrebbe causare problemi maggiori in futuro”, e per questo “l’intervento di paesi come la Turchia correggerebbe la situazione”, ha detto Yoldash, facendo appello a nuovi colloqui trilaterali fra Turchia, Pakistan e Afghanistan. L’ottavo e ultimo vertice trilaterale tra Afghanistan, Pakistan e Turchia si è tenuto nel febbraio del 2014 ad Ankara. La Turchia potrebbe cercare di assumere prossimamente un ruolo più attivo di mediazione nel conflitto afgano, come dimostrato dalle discussioni in corso con l’Iran per un nuovo meccanismo diplomatico trilaterale, affrontate oggi durante la visita a Istanbul del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. (Tua)