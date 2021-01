Albania: ministro Giustizia a colloquio con capo delegazione Osce Del Monaco su riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia albanese, Etilda Gjonaj, ha incontrato oggi il capo della delegazione Osce in Albania, l'ambasciatore italiano, Vincenzo Del Monaco per discutere di rafforzamento della cooperazione tra il dicastero albanese e la delegazione. Secondo quanto riferito dalla stessa Gjonaj su Facebook, al centro dei colloqui sono stati i risultati della riforma della giustizia e "del percorso per attuare pienamente questa riforma vitale per la giustizia in Albania", ha scritto la ministra. "Ho anche informato il capo della delegazione Osce sul lavoro svolto dal Coordinatore nazionale anticorruzione e delle sfide attuali della guerra anticorruzione nel paese", ha aggiunto. Secondo quanto reso noto, Del Monaco dal canto suo ha offerto sostegno al ministero della Giustizia "per portare nuovi accessi e strategie alle aree di cooperazione congiunta e ha sottolineato l'incoraggiamento e il progresso del ruolo del programma giovanile, non solo per cambiare la percezione del fenomeno della corruzione, ma anche per portare cambiamenti ai comportamenti della comunità giovanile come promotori del cambiamento", riferisce Gjonaj. (segue) (Alt)