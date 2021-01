Sardegna: via libera della commissione Autonomia e Riforme al nuovo staff per Giunta e Assessorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima Commissione (Autonomia e Riforme), presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), ha approvato a maggioranza, con il voto contrario dell'opposizione, il Disegno di legge 107 della Giunta regionale su "Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione". Il provvedimento definisce l'istituzione di una staff per la presidenza della Giunta Regionale e agli Assessorati composta da 65 unità per i cui stipendi si prevede di spendere oltre 6 milioni di euro all'anno. Si tratta., per la maggior parte, di figure dirigenziali. Il ddl prevede, fra l'altro) l'istituzione di un segretario genarale (stipendio 285.600 euro all'anno) e tre capi dipartimento (costo complessivo 733.400 euro annuali). La Commissione ha nominato relatore di maggioranza il consigliere Stefano Tunis (Misto) e relatore di minoranza, Salvatore Corrias (Pd). (Rsc)