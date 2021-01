Covid: Fidanza (Fd'I), governo smetta di vessare i cittadini, Lombardia deve tornare zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante dati in netto miglioramento, la Lombardia rischia di restare in zona arancione per un'altra settimana. Non contento di aver penalizzato la regione con errori che hanno portato all'ingiusta istituzione della zona rossa, il governo giallorosso prosegue con questa assurda vessazione. Il tasso di incidenza fra tamponi e positivi è al di sotto della soglia di allarme di 250 casi su centomila abitanti, non si capisce quindi perché i lombardi debbano essere ulteriormente penalizzati. Il governatore Fontana ha ragione a fare pressioni sul ministero della Salute affinché tenga conto della situazione reale. La Lombardia deve tornare subito zona gialla". Lo ha dichiarato in una nota l'europarlamentare milanese di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. (Com)