Speciale energia: Rete europea gestori, rischio black-out provocato da Croazia e non Romania

- Un sovraccarico in una sottostazione della Croazia ha quasi provocato il collasso della rete di trasmissione elettrica europea lo scorso 8 gennaio. E' quanto ritiene la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (Entso-E), dopo aver condotto un'indagine sugli eventi che hanno rischiato di provocare un black-out nell'area europea. Il black-out è stato evitato attraverso i meccanismi che consentono di interrompere le attività industriali non indispensabili in Italia e Francia. Inizialmente il problema era stato ipotizzato in Romania. "La causa è stata il sovraccarico nella sottostazione di Ernestinovo in Croazia. La stazione di Ernestinovo è il punto in cui sono collegate le diverse reti", ha dichiarato il direttore tecnico dell'austriaca Austrian power grid, Gerhard Christiner, secondo quanto riporta l'emittente serba "Rts". (Seb)