Speciale energia: Ucraina, ministro Energia Vitrenko, mercato del gas controllato da oligarchi a livello regionale

- La situazione nel mercato del gas ucraino, che è in gran parte controllato da oligarchi nella rete di fornitori regionali, necessita dell'intervento del governo di Kiev. Lo ha detto il ministro dell'Energia ucraino Yuri Vitrenko, durante una videoconferenza organizzata dal Consiglio degli affari Usa-Ucraina. "Un mercato dell'energia efficiente ha bisogno di un ruolo forte dello Stato", ha detto Vitrenko, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". A detta del ministro, i passi già intrapresi dal governo per risolvere la situazione del mercato del gas non sono sufficienti. "Quando i prezzi scenderanno, soprattutto in estate, sembrerà che il problema sia finito. Tuttavia, non appena i prezzi del gas naturale inizieranno a salire, il problema diventerà evidente. Ed è per questo che il governo dovrebbe intervenire", ha sottolineato Vitrenko. In questo contesto, il ministro ha affermato che i suoi collaboratori stanno lavorando anche con il Fondo monetario internazionale per trovare una soluzione sistematica alla situazione. (Rum)