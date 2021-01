Speciale energia: Bagheria ultraveloce grazie a fibra ottica di Open fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banda ultralarga è realtà a Bagheria: sono infatti oltre 15mila le unità immobiliari della città siciliana pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1 gigabit per secondo. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri, Open Fiber ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce in buona parte della città. L’obiettivo è infatti raggiungere 16mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Open Fiber - si legge in una nota è un operatore wholesale only, non vende perciò servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Bagheria: i cittadini interessati non devono far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. (Com)