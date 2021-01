Covid: 588.624 morti in America latina (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 39.887 casi di contagio e 415 morti, l’Uruguay continua ad essere uno dei paesi in cui la pandemia risulta essere più sotto controllo. A fronte di un recente incremento dei contagi, il governo di Luis Lacalle Pou ha innalzato il livello di guardia su spostamenti e attività lavorative. Dal 21 dicembre 2020 al 31 gennaio vengono chiuse tutte le frontiere, limitata la circolazione interna e le possibilità di riunione. Misure che finiscono per penalizzare il tradizionale e corposo flusso di turisti della stagione estiva. In Paraguay si registrano 130.917 casi e 2.681 decessi. Il governo ha avviato un piano di progressivo allentamento della quarantena con l'apertura scaglionata dei settori produttivi e valutazioni a intervalli di 21 giorni. L’approssimarsi della stagione delle piogge mette in ulteriore allarme le autorità sanitarie, preoccupate che all'epidemia del Covid si sommi anche quella del dengue. (Abu)