Russia: ministero Interno richiede arresti domiciliari per attivista Ljubov Sobol

- Il ministero dell'Interno russo ha richiesto gli arresti domiciliari per Ljubov Sobol, collaboratrice dell'attivista russo Aleksej Navalnyj, fino al 23 marzo 2021. Le misure cautelari richieste dal ministero, nel quadro di un procedimento per violazione delle norme sanitarie anti-Covid comprendono il divieto di usare Internet e comunicare con chiunque non sia l'avvocato. Lo ha riferito su Telegram l'avvocato, Vladimir Voronin, pubblicando le foto del relativo documento del ministero. (Rum)