Governo: Comincini (Iv), esecutivo con Conte? Se ci sediamo e troviamo soluzioni a problemi posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri è stato detto in modo chiaro che da parte nostra non ci sono veti verso persone e partiti, attendiamo di capire se anche nei nostri confronti sia così. Mi auguro che anche i Cinque stelle non pongano veti verso di noi". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il senatore di Italia viva, Eugenio Comincini. Su una eventuale disponibilità di Iv a fare un governo con Giuseppe Conte, il parlamentare ha affermato: "Se ci sediamo ad un tavolo e troviamo le soluzioni ai problemi che poniamo da settimane, direi di sì. Io ho sempre cercato di ricucire e resto su questa posizione". Comincini ha spiegato che nessuno in queste ore gli ha chiesto di lasciare il suo partito per sostenere un Conte ter e ha, poi, raccontato di essere stato contagiato dal Covid-19. "Purtroppo ho preso il Covid, sono blindato a casa - ha detto -, ma finora ho sintomi molto lievi: non ho febbre né tosse, solo mal di testa, fastidio agli occhi e stanchezza. Non so dove lo abbia preso, sono molto attento e scrupoloso. Non ho una grande vita sociale, esco per lavoro e per fare la spesa". (Rin)