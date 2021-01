Imprese: Alstom finalizza acquisizione Bombardier Transport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom pagherà a Bombardier 4,4 miliardi di euro, mentre 1,1 miliardi saranno necessari per stabilizzare le finanze della società e per "altri aggiustamenti contrattuali", si legge in un comunicato. Il presidente di Alstom, Henri Poupart-Lafarge, ha accolto positivamente "la creazione di un nuovo leader di dimensione mondiale incentrato sulla mobilità sostenibile e duratura". Con questa acquisizione Alstom mette le mani sul più grande stabilimento industriale ferroviario di Francia, situato a Crespin, nel nord della Francia. (Frp)