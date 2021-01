India: bilancio, documento economico prevede crescita 11% nel prossimo anno fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’esattezza, secondo le previsioni dell’Indagine, il Pil reale dovrebbe registrare una crescita dell’undici per cento nel 2021-22 mentre quello nominale del 15,4 per cento, un record nella storia del Paese dall’indipendenza. La ministra Sitharaman ha spiegato che l’economia si sta normalizzando con il progressivo allentamento delle misure di contenimento e continuerà a farlo con l’avanzare dalla campagna di vaccinazione. La titolare delle Finanze ha assicurato che i fondamentali sono solidi. Il governo, pertanto, si attende un ritorno ai livelli precedenti la pandemia, o addirittura superiori, in due anni. Le stime sono in linea con quelle del Fondo monetario internazionale (Fmi), che nell’ultimo aggiornamento al suo rapporto “World Economic Outlook” (Weo), pubblicato il 26 gennaio, ha previsto una crescita dell’11,5 per cento nel 2021-22 e del 6,8 per cento nel 2022-23. (segue) (Inn)