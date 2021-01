India: bilancio, documento economico prevede crescita 11% nel prossimo anno fiscale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente del governo ha rivendicato la strategia adottata, che poggia su quattro pilastri – contenimento e riforme fiscali, finanziarie e strutturali a lungo termine – e ha ricordato il sostegno offerto dalla politica monetaria. Sitharaman ha ripercorso l’andamento dello scorso anno, con una contrazione del 23,9 per cento nel primo trimestre fiscale, seguita da un calo del 7,5 nel secondo e da una robusta ripresa a partire da luglio, segnalata dagli indicatori relativi al trasporto ferroviario, alla raccolta dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst), al consumo di energia. Il credito bancario è rimasto contenuto, a causa dell’avversione al rischio, soprattutto nel settore manifatturiero, ma ha registrato un’accelerazione a ottobre nel settore dell’agricoltura (7,4 per cento) e attività affini e in quello dei servizi (9,5). I prezzi elevati dei generi alimentari hanno tenuto alta l’inflazione nel 2020, tornata tuttavia a dicembre nell’intervallo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi) del quattro per cento, con un margine del più o meno due. (segue) (Inn)