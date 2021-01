India: bilancio, documento economico prevede crescita 11% nel prossimo anno fiscale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni si sono contratte del 39,7 per cento nel primo semestre fiscale, più delle esportazioni, diminuite del 21,2 per cento, con un conseguente avanzo delle partite correnti del 3,1 per cento del Pil e le riserve di valuta estera aumentate fino a coprire 18 mesi di importazioni a dicembre. Nel secondo semestre l’export dovrebbe ridursi del 5,8 per cento e l’import dell’11,3 per cento, con un avanzo delle partite correnti del due per cento, il più alto da 17 anni. L’India, inoltre, è rimasta una destinazione privilegiata per gli investimenti esteri diretti e gli investimenti di portafoglio stranieri; questi ultimi hanno registrato il record mensile di 9,8 miliardi di dollari a novembre. Nell’Indagine, infine, si sottolinea la tempestività con cui è stato imposto il lockdown, salvando migliaia di vite umane, e il contestuale uso di risorse per trasferimenti diretti, sussidi alimentari e linee di credito di emergenza. Il documento raccomanda un aumento della spesa pubblica per la sanità dall’uno al 2,5-3 per cento del Pil. (segue) (Inn)