India: bilancio, documento economico prevede crescita 11% nel prossimo anno fiscale (5)

- La sessione parlamentare dedicata al bilancio si è aperta oggi con un discorso del presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, alle camere in seduta congiunta: Camera dei rappresentanti (bassa) e Consiglio degli Stati (alta). La sessione si articolerà in due fasi: la prima da oggi al 15 febbraio e la seconda dall’8 marzo all’8 aprile. Prima dell’inizio il premier, Narendra Modi, ha sottolineato che è anche l’inizio di un nuovo decennio che sarà molto importante per il futuro del Paese e ha esortato a coglierne le opportunità. Il primo ministro ha ricordato che l’anno scorso sono state presentate diverse manovre in risposta alla crisi pandemica e che il bilancio che sarà illustrato domani in un certo senso è in continuità con quel lavoro. (Inn)