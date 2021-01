Speciale energia: Confindustria ed Enea firmano il patto per l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Individuare le potenzialità di sviluppo di filiere industriali dell’idrogeno nel nostro Paese, le soluzioni innovative e gli scenari operativi possibili, attraverso una rafforzata collaborazione ricerca e industria in questo campo. Nasce con questi obiettivi l’alleanza strategica, un vero e proprio “patto per l’idrogeno” firmato da Confindustria ed Enea, nell’ambito delle iniziative per ridurre i costi di approvvigionamento energetico del sistema industriale, promuoverne la sostenibilità e sviluppare tecnologie di frontiera. “Confindustria considera la Strategia nazionale sull’idrogeno un potenziale game changer delle politiche di sostenibilità”, ha dichiarato Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’energia. ”E’ per noi un progetto prioritario per raggiungere uno sviluppo industriale sostenibile in linea con gli obiettivi Europei di neutralità climatica. L’accordo con Enea, eccellenza della ricerca italiana, ci consentirà di valorizzare al meglio la leadeship tecnologica dell’industria italiana all’interno di un progetto sistemico per il paese”. (Com)